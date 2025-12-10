Bakers Turning Out Batches of Unusual Christmas Cookie Variety in Washington
Everybody appreciates a plate of Christmas cookies at the holidays. They are wonderful gifts for neighbors and coworkers. I have a colleague whose partner is an amazing baker and frequently sends treats for the office.
I am partial to her Hershey Kiss cookies with the giant chocolate kiss on a peanut butter cookie. I love those year-round, honestly. I'll be in trouble if I don't mention my wife's chocolate krinkle cookie dusted in confectioners sugar. Her snickerdoodles are pretty amazing, too.
But to each their own. What are regional preferences for Christmas cookies this holiday? Washington bakers have a unique recipe that doesn't show up anywhere else.
Someone actually researched that using Google search data of the top trending Christmas cookies for each state in the U.S. Keep scrolling to see the overall most popular Christmas cookie varieties.
America's top trending Christmas cookies by state:
· Alabama - M&M cookies.
· Alaska - Italian cookies.
· Arizona - Hershey kiss cookies.
· Arkansas - Sugar cookies.
· California - Greek cookies.
· Colorado - Butter spritz cookies.
· Connecticut - Peppermint cookies.
· Delaware - No bake cookies.
· Florida - Pinwheel cookies.
· Georgia - Candy cane cookies.
· Hawaii - Gingerbread cookies.
· Idaho - Peppermint chocolate cookies.
· Illinois - Chocolate cookies.
· Indiana - Gluten free cookies.
· Iowa - M&M cookies.
· Kansas - Snickerdoodle cookies.
· Kentucky - Chocolate crinkle cookies.
· Louisiana - Italian cookies.
· Maine - Christmas crack cookies.
· Maryland - Kitchen sink Christmas cookies.
· Massachusetts - Christmas sprinkle cookies.
· Michigan - Chocolate crinkle cookies.
· Minnesota - Peanut butter kiss cookies.
· Mississippi - Shortbread Christmas cookies.
· Missouri - Kitchen sink Christmas cookies.
· Montana - Christmas crack cookies.
· Nebraska - Christmas monster cookies.
· Nevada - Snowball cookies.
· New Hampshire - Gluten free Christmas cookies.
· New Jersey - Snickerdoodle cookies.
· New Mexico - Snowball cookies.
· New York - Linzer tart cookies.
· North Carolina - Snickerdoodle cookies.
· North Dakota - Christmas crack cookies.
· Ohio - Candy cane cookies.
· Oklahoma - Christmas kitchen sink cookies.
· Oregon - Pinwheel cookies.
· Pennsylvania - Hershey kiss cookies.
· Rhode Island - Grinch cookies.
· South Carolina - Christmas kitchen sink cookies.
· South Dakota - Butter spritz cookies.
· Tennessee - M&M Christmas cookies.
· Texas - Haystack cookies.
· Utah - Christmas sugar cookie.
· Vermont - German Christmas cookies.
· Virginia - Shortbread Christmas cookies.
· Washington - Butterscotch cookies.
· West Virginia - Pillsbury Christmas cookies.
· Wisconsin - No bake Christmas cookies.
· Wyoming - Christmas crinkle cookies.
America's top trending Christmas cookies:
1. Christmas gingerbread cookies (218,400 searches).
2. Italian Christmas cookies (204,000 searches).
3. Christmas sugar cookies (117,600 searches).
4. Shortbread Christmas cookies (79,200 searches).
5. Christmas butter cookies (78,000 searches).
6. Pillsbury Christmas cookies (68,000 searches).
7. Chocolate Christmas cookies (66,000 searches).
8. Gluten free Christmas cookies (54,000 searches).
9. German Christmas cookies (52,000 searches).
10. M&M Christmas cookies (51,600 searches).
Do you have a favorite Christmas cookie NOT listed here? Leave a comment or a recipe on our social media, and Merry Christmas!
Light Up Wenatchee Photo Gallery 2025
Gallery Credit: Reesha Cosby