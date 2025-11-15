Washington Towns Recognized for Low Crime in 2025

Washington Towns Recognized for Low Crime in 2025

Canva

In a small town nestled between the evergreen forests and majestic mountains of Washington, a sense of security hung in the air like the crisp spring breeze. 10 Washington towns experienced less crime than others in the past year. 

A 2025 Safewise study identified the towns in Washington with the lowest crime rates. Safewise evaluated violent and property crime rates to compile the ranking.

#10 Lake Stevens (12th in 2024) Population 40,229

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 1.1 (slightly down from 1.6 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 8.7 (down from 11.0 in 2024)

#9 Kenmore (5th in 2024) Population 23,275

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.8 (slightly up from 0.6 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 11.5 (down from 13.2 in 2024)

#8 West Richland (6th in 2024)  Population 18,546

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 1.0 (slightly up from 0.9 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 8.3 (down from 12.0 in 2024)

#7 Mercer Island (tied for 10th in 2024) Population 24,891

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.7 (slightly down from 0.9 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 12.2 (down from 18.4 in 2024)

#6 Oak Harbor (2nd in 2024)  Population 24,297

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.7 (slightly up from 0.6 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 10.0 (up from 8.9 in 2024)

#5 Bainbridge Island (tied for 10th in 2024) Population 24,325

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.5 (slightly down from 0.9 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 10.0 (down from 15.8 in 2024)

#4 Snoqualmie (8th in 2024) Population 13,397

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.2 (slightly down from 0.1 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 13.8 (down from 25.6 in 2024)

#3 Camas (5th in 2024) Population 27,835
Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (even from 0.3 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 11.5 (down from 12.5 in 2024)

#2 Sedro-Woolley (17th in 2024) Population 13,147

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (down from 19.3 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 10.6 (down from 19.3 in 2024)

#1 Sammamish (3rd in 2024) Population 65,062

Google Maps
loading...

Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (slightly down from 0.6 in 2024)

Property crime rate per 1,000 people: 6.2 (down from 9.3 in 2024) 

America's Safest and Most Dangerous States for Online Dating

You can never be too careful when doing anything on the internet, but dating requires a specific kind of skepticism. Internet dating opens users up to a wide variety of scams, crimes, and diseases. Which states are the safest? Let's take a look as we dive into PrivacyJournal.net's ranking of America's Safest and Most Dangerous States for Online Dating, starting with the nation's safest state. For full methodology, see the link in America's Most Dangerous State to Date online.

Gallery Credit: Scott Clow

Stars Who Were Convicted or Charged With Crimes

Here are 25 celebrities who have been convicted or charged with crimes, ranging from minor felonies to serious offenses.

Gallery Credit: Claire Epting

6 Surprising Crimes That Will Keep You Stuck at the Idaho-Canada Border

Gallery Credit: Marco

Categories: Articles

More From NewsRadio 560 KPQ