New Study Reveals Safer Streets In Washington Towns
A 2025 study conducted by Safewise identified the twelve safest towns in Washington, based on the lowest crime rates. The research focused on evaluating safety across various communities within the state. It analyzed data on both violent and property crimes to ensure a comprehensive assessment. Based on these data, the study produced a ranking of towns by safety level.
Twelve safest towns in Washington
#12 East Wenatchee (21st in 2024) Population 14,004
Violent crime rate per 1,000 people: 0.8 (down from 1.4 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 17.6 (down from 21.0 in 2024)
#11 Ridgefield (7th in 2024) Population 16,344
Violent crime rate per 1,000 people: 1.2 (slightly up from 1.0 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 10.7 (down from 12.8 in 2024)
#10 Lake Stevens (12th in 2024) Population 40,229
Violent crime rate per 1,000 people: 1.1 (slightly down from 1.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 8.7 (down from 11.0 in 2024)
#9 Kenmore (5th in 2024) Population 23,275
Violent crime rate per 1,000 people: 0.8 (slightly up from 0.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 11.5 (down from 13.2 in 2024)
#8 West Richland (6th in 2024) Population 18,546
Violent crime rate per 1,000 people: 1.0 (slightly up from 0.9 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 8.3 (down from 12.0 in 2024)
#7 Mercer Island (tied for 10th in 2024) Population 24,891
Violent crime rate per 1,000 people: 0.7 (slightly down from 0.9 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 12.2 (down from 18.4 in 2024)
#6 Oak Harbor (2nd in 2024) Population 24,297
Violent crime rate per 1,000 people: 0.7 (slightly up from 0.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 10.0 (up from 8.9 in 2024)
#5 Bainbridge Island (tied for 10th in 2024) Population 24,325
Violent crime rate per 1,000 people: 0.5 (slightly down from 0.9 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 10.0 (down from 15.8 in 2024)
#4 Snoqualmie (8th in 2024) Population 13,397
Violent crime rate per 1,000 people: 0.2 (slightly down from 0.1 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 13.8 (down from 25.6 in 2024)
Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (even from 0.3 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 11.5 (down from 12.5 in 2024)
#2 Sedro-Woolley (17th in 2024) Population 13,147
Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (down from 19.3 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 10.6 (down from 19.3 in 2024)
#1 Sammamish (3rd in 2024) Population 65,062
Violent crime rate per 1,000 people: 0.3 (slightly down from 0.6 in 2024)
Property crime rate per 1,000 people: 6.2 (down��from 9.3 in 2024)
America's Safest and Most Dangerous States for Online Dating
Gallery Credit: Scott Clow
Stars Who Were Convicted or Charged With Crimes
Gallery Credit: Claire Epting
6 Surprising Crimes That Will Keep You Stuck at the Idaho-Canada Border
Gallery Credit: Marco